Андрей Стрельцов Молодёжный состав «Амкара» будут тренировать Дмитрий Белоруков и Иван Черенчиков Ранее команду возглавлял Эрик Ашурбеков Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Белоруков

ФК «Амкар»

Тренеры основного состава ФК «Амкар» (Пермь) Дмитрий Белоруков и Иван Черенчиков возглавили «молодёжку». При этом, как сообщает пресс-служба клуба, специалисты будут совмещать новые должности с прежним местом работы.

Ранее команду возглавлял Эрик Ашурбеков.

В штаб «молодёжки» также вошли Алексей Степанов и Юрий Костюнин (ранее уже работали с клубом). Главным тренером будет значиться Дмитрий Белоруков.

Перестановки произошли около недели назад, но официально о решении руководства клуба было объявлено только сейчас.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.