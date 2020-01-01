Олеся Максименко Пермский край занял второе место по числу уволенных из-за сокращения штата Но чаще всего сотрудники уходят по собственному желанию Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным исследования hh.ru, летом и осенью текущего года в России был зафиксирован пик увольнений по собственному желанию. В третьем квартале доля этой причины по стране составила 59%, в Пермском крае — 53,6%. По этому показателю Прикамье занимает одно из последних мест в стране.

Второй причиной увольнения в Пермском крае является сокращение штата. Доля этой причины составляет 10,6% — в данном рейтинге регион занимает второе место в стране.

Также в топ-5 причин увольнения вошли реорганизация компании (3,9%), невыполнение плана (1,1%) и нарушения трудовой дисциплины (0,6%).

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