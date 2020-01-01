Определены перевозчики ещё на восемь межмуниципальных автобусных маршрутов Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

На портале госзакупок опубликованы протоколы итогов аукционов по ряду межмуниципальных маршрутов в Пермском крае.

Победителем аукциона на маршруты из Уинского в Пермь (№699 и 703) стал ИП Ильнур Шагаев. Перевозчик начнёт работу на маршрутах с февраля 2022 года за 86,1 млн руб.

ООО «Риголла» с марта 2022 года начнёт обслуживать маршруты №663 «Пермь — Калинино» и №718 «Пермь — курорт «Ключи». Цена контракта — 84,2 млн руб.

ООО «Авто-Тех» выиграло аукцион на обслуживание маршрутов №667 «Пермь — Лысьва» (с апреля 2022 года) и №761 «Пермь — Кыласово — Ергач» (с января 2022 года) за 117,8 млн руб.

ИП Олег Ильин из Кунгура стал победителем аукциона на маршруты №621 «Агафонково — Суксун — Пермь» и №697 «Суксун — Пермь». Обслуживать эти направления за 59,8 млн руб. предприниматель начнёт в марте 2022 года.

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