Проекту ŠKODA Кроха — 10 лет
В конце ноября ребят и их родителей ждёт онлайн-формат любимого мероприятия
Уже 10 лет ŠKODA заботится о самых маленьких участниках дорожного движения и развивает свой образовательный проект ŠKODA Кроха, который помогает повысить уровень знаний о безопасном поведении на дороге и в общественном транспорте.
В этом году, с 26 по 30 ноября, Камская Долина, официальный дилер ŠKODA, проведет первый в своем роде онлайн-формат этого доброго, светлого и, безусловно, полезного мероприятия!
Приглашаем детей от 5 до 10 лет, совместно с их родителями принять участие в ŠKODA Кроха в социальных сетях:
Вас ждут конкурсы, тесты, викторины, игры и полезные видео-уроки. Более того, самые внимательные получат свои первые водительские удостоверения!
Участие бесплатное, ждем вас на наших официальных страницах в инстаграме и в вк.
Проведите время с детьми весело и полезно вместе с ŠKODA Камская Долина!
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