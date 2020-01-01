Детская дебетовая карта от банка «Тинькофф» — первый опыт расчётов под контролем взрослых Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня пластиковые карты есть почти у каждого, независимо от возраста и социального статуса. Благодаря этому изобретению человеческого гения мы получили возможность осуществлять моментальные переводы, оплачивать покупки в интернете, рассчитываться за покупки в магазинах. Кредитки позволяют в случае необходимости быстро оформить кредит, что, несомненно, значительно облегчает жизнь. Однако бывают случаи, когда оформление кредитки просто не нужно и она может только навредить. Например, если речь идёт о несовершеннолетнем пользователе. В таком случае необходимо либо пользоваться наличными, либо применять другое решение. И такое решение есть — сделать дебетовую карту без возможности оформления кредита.

Контролируемая карта для детей легко решает проблему выдачи карманных денег при постоянном надзоре родителя или опекуна. Дебетовая карта не позволит ребёнку взять ненужный кредит на неоправданную покупку и не позволит совершить траты в овердрафт. При этом родитель всегда сможет контролировать, на какие цели потрачены деньги — действительно ли ребёнок купил перекусить в школьном буфете, а не потратил деньги на что-то другое.

Банк «Тинькофф» предлагает детскую дебетовую карту, наполненную современными решениями для качественного родительского контроля и удобного управления со стороны ребёнка.

Детская дебетовая карта от банка «Тинькофф» — новые возможности под родительским контролем

Детская дебетовая карта от банка «Тинькофф» открывает такие возможности:

— карта абсолютно безопасна, ведь она обеспечивает полный родительский контроль над тратами ребёнка. Все операции, которые совершает ребёнок, будут отображаться в специальном приложении или дублироваться через SMS. Также есть возможность привязать детскую карту к карте одного из родителей;

— бесплатное обслуживание. Все операции по карте: переводы, сообщения, а также услуги банка — полностью бесплатны;

— для детей создано специальное приложение — счёт-копилка. На нём ребёнок может собирать понемногу деньги, как в обычной копилке;

— специально для детей созданы приложения, с помощью которых ребёнок учится финансовой грамотности.

Акционерное общество «Тинькофф Банк»

ОГРН 1027739642281

Город Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10–1

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