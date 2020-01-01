В Перми наградили росгвардейцев, обезвредивших стрелявшего по людям преступника Поделиться Поделиться Твитнуть

Командующий Приволжским округом войск национальной гвардии генерал-полковник Александр Порядин вручил пермякам медали «За отличие в охране общественного порядка»

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Командующий Приволжским округом войск национальной гвардии генерал-полковник Александр Порядин вручил медали «За отличие в охране общественного порядка» сотрудникам вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Пермскому краю лейтенанту полиции Линару Газизову и старшему прапорщику полиции Михаилу Немтинову, задержавшим опасного вооружённого преступника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В декабре 2019 года в Перми патрульный автомобиль Росгвардии подвергся обстрелу на ул. Барнаульской. Один из сотрудников Михаил Немтинов получил ранение. Определив, откуда ведётся стрельба, росгвардейцы блокировали доступ в зону возможного поражения, вызвали дополнительные наряды и приступили к преследованию стрелявшего.

Обнаружив укрывшегося за деревьями преступника с ружьём, Немтинов произвёл два предупредительных выстрела в воздух, потребовал сложить оружие и сдаться. Линар Газизов в это время блокировал возможные пути отхода преступника. Проигнорировав законное требование сотрудника Росгвардии, правонарушитель открыл огонь по наряду, однако ответным прицельным огнём Михаил Немтинов ранил преступника и совместно с прибывшим дополнительным нарядом Росгвардии произвёл его задержание.

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