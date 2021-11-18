УЗПМ расширит присутствие на рынке Казахстана Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

Специалисты ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (ООО «УЗПМ») приняли участие в Международной специализированной выставке «Казавтодор-Kaztraffic», проходившей в Нур-Султане (Казахстан) с 18 по 19 ноября.

Одно из самых масштабных мероприятий дорожной отрасли проводится ежегодно на протяжении 17 лет при неизменной поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Высокий статус выставки подчеркивает участие в официальных мероприятиях руководства Министерства, а также представителей Акимата крупнейших городов Республики. Мероприятие объединяет экспертов ассоциаций и Национального центра качества дорожных активов, представителей управляющих компаний, предприятий ЖКХ и крупнейших производителей техники и материалов для дорожной отрасли.

В этот раз в Международном выставочном центре «Expo» свои экспозиции развернули более 100 крупнейших компаний из России, Беларуси, Украины, Германии, Франции, Турции и США, представляющие инновационное оборудование для строительства, диагностики и обслуживания дорожного полотна, новейшие технологии и материалы для содержания автомобильных дорог, мостов и путепроводов, интеллектуальные транспортные системы управления дорожным комплексом и ИТ-решения для организации безопасности дорожного движения.

«УЗПМ» представил на выставке продукты, предназначенные для межрегиональных и муниципальных дорог и мостов: «Бионорд Универсал», «Бионорд Мосты», «Бионорд Шампунь» и новинку — решение для пылеподавления — «Бионорд Антипыль». Разработка была успешно протестирована этим летом предприятиями горнодобывающей промышленности, а также на дорогах Казани и Новороссийска, а с осени применяется в Новосибирске и городах Северного Кавказа.

Сотрудники коммерческого отдела «УЗПМ» приняли участие в деловой программе, выступив экспертами на конференции «Наука и инновации. Повышение качества строительства и эксплуатации автомобильных дорог». Мероприятие включало дискуссии на тему проблем зимнего содержания дорог, инновационных решений по обработке дорожного полотна и цифровизации автодорожной отрасли, а также презентации лучших проектов, успешно реализованных на территории Казахстана и стран СНГ. Представители ряда компаний Беларуси и России, включая «Уральский завод противогололедных материалов», были приглашены на совещание в Министерство промышленности и торговли для обсуждения возможностей сотрудничества.

Рудольф Пономарев, заместитель коммерческого директора ООО «УЗПМ»:

— Выставка «Казавтодор-Kaztraffic» — ведущее отраслевое мероприятие на территории Казахстана, поддерживаемое государственными институтами и проводимое на высоком технологическом и организационном уровне. Она демонстрирует динамику развития дорожной отрасли страны и высокие темпы повышения качества строительства и содержания дорог Казахстана. Продукция «УЗПМ» может быть полезна как муниципалитетам — в первую очередь г. Нур-Султан, так и дорожным службам, работающим на межрегиональных дорогах. Мы находимся в постоянном диалоге с коллегами-подрядчиками и представителями власти и видим способы и методы повышения уровня содержания и безопасности на дорогах Казахстана. Уверен, что наши продукты будут все шире применяться на территории Республики.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.