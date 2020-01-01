На сцене Пермской филармонии впервые выступят дуэтом Альбина Шагимуратова и Федор Строганов Поделиться Поделиться Твитнуть

Альбина Шагимуратова

Пермская краевая филармония

Эта удивительная и однозначно знаковая коллаборация впервые состоится именно на сцене Пермской филармонии! Знаменитые мастера сцены — блестящий органист, импровизатор Фёдор Строганов и обладательница чарующего сопрано Альбина Шагимуратова приглашают в волшебный мир гармонии орга́на и голоса!

В программе концерта(6+) — органные и вокальные произведения композиторов разных эпох: Иоганна Себастьяна Баха, Дитриха Букстехуде, Вольфганга Моцарта, Камиля Сен-Санса, Франца Шуберта, Владимира Вавилова, а также сочинения самого Фёдора Строганова.

Концерт откроется органной музыкой двух гениев эпохи барокко — произведениями Баха и Букстехуде. Восхитительная Фантазия Соль мажор И.-С. Баха — одна из самых известных его органных пьес, написанных во французском стиле; главная тема трёхчастной композиции исполняется со всеми включёнными регистрами, как было принято в подобных сочинениях во Франции. Впечатляющая красотой и богатством изобретательности Пассакалия ре минор — известнейшее творение Д. Букстехуде, при этом полное тайн и зашифрованных посланий.

На концерте также прозвучат: знаменитые версии Баха—Гуно, Шуберта, Вавилова (Каччини) божественной AveMaria и музыкальное прочтение этой молитвы Фёдором Строгановым; проникновенная духовная Ария Quia respexit («Что призрел») из Магнификата Баха; чудесная нежная песнь Panis angelicus («Ангельский хлеб») Сен-Санса; духовные сочинения из наследия Моцарта: выразительный с очень сложной вокальной партией мотет Exsultate, jubilate («Радуйтесь, ликуйте») и грациозная, в ритме сицилианы Ария Et incarnatus est («И воплотившегося от Духа Святого») из Большой мессы до минор. Сочинения Фёдора Строганова — «Летний дождь» и «Мелодия любви» прозвучат в исполнении автора на фортепиано.

Фёдор Строганов — яркий представитель отечественной органной школы, с успехом выступающий в России и за рубежом. С отличием окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского и аспирантуру. Стажировался в Парижской национальной консерватории, как органист и композитор. Лауреат международных конкурсов органистов — им. М. Таривердиева (2001) и имени О. Янченко (2002). С 2005 года преподаёт в Московской консерватории. Участник международных фестивалей, сотрудничает с творческими коллективами Франции и Швейцарии. Выступает в Америке и на концертных площадках Европы как органист, пианист, клавесинист, исполняя в том числе и собственные сочинения. Его игру отличают тонкий вкус и чувство стиля, искренность и эмоциональность. «Фёдор Строганов — исключительно одарённый музыкант, прекрасно владеющий секретами своего ремесла», — легендарный органист Мишель Шапюи.

Лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана Альбина Шагимуратова — гордость российской оперы. Её голос сравнивают с ограненным бриллиантом. По версии авторитетных критиков издания Opera News эта певица «не имеет среди колоратурных сопрано конкурентов по части красоты звука и владения истинным бельканто».

В 2007 году с отличием окончила аспирантуру Московской государственной консерватории в классе профессора Галины Писаренко. Совершенствовала мастерство в молодёжной оперной студии «Хьюстон Гранд-Опера» (США). Колоратурное сопрано Альбины Шагимуратовой покорило международную аудиторию в 2007 году, когда она стала победительницей Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Сегодня певицу можно услышать на лучших сценах мира: в Метрополитен-опере (Нью-Йорк), Ла Скала (Милан), Ковент-Гарден (Лондон), Большом театре России, в «Дойче Опер» (Берлин), Венской государственной опере, Опере Лос-Анджелеса. В 2021 году стала лауреатом музыкальной премии в области классического искусства BraVo в номинации «Лучший классический женский вокал».

Выступление этих выдающихся артистов — сочетание невероятного таланта, музыкального опыта и высочайшего мастерства.

Концерт перенесён с 7 ноября 2021 года.

Приобретённые билеты действительны.

26 ноября в 19:00. Органный концертный зал.

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