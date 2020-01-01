Индекс промышленного производства за девять месяцев 2021 года в крае вырос почти на 4% Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Прикамье за период с января по сентябрь текущего года индекс промышленного производства составил 103,8% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Такие данные со ссылкой на информацию Пермьстата приводит сайт губернатора и правительства Пермского края.

Как подчеркнул глава региона Дмитрий Махонин, за три квартала объёмы отгрузки продукции пермских предприятий выросли на 19,8% к уровню того же периода минувшего года.

Губернатор акцентировал, что по итогам трёх прошедших кварталов выросли отгрузки в обрабатывающей промышленности, где прирост составил 6,1%. Быстрый рост демонстрируют такие отрасли, как машиностроение, сельское хозяйство, образование и информационные технологии.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Наша задача — поддерживать все отрасли, которые имеют перспективы роста. Благодаря этому мы сможем обеспечить более стабильное развитие экономики Прикамья, обеспечивая будущее региона. Для достижения этих целей в регионе внедрён ряд механизмов, которые позволяют оказывать поддержку компаниям и развивать их мощности: специнвестконтракты, приоритетные инвестпроекты, займы Фонда развития промышленности и другие.

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