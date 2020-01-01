Таможня арестовала в Перми 709 кг немаркированных овощей и фруктов Помидоры, кабачки, перец и груши будут уничтожены Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми сотрудники таможни в ходе проверочных мероприятий на одной из плодоовощных баз обнаружили немаркированные партии овощей и фруктов общим весом 709 кг, сообщает ВЕТТА со ссылкой на таможенное ведомство.

Как рассказал начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Пермской таможни Николай Морозов, во время одного из рейдов инспекторы нашли помидоры, кабачки, перец свежий, груши без знака обращения ЕАЭС, срока изготовления, срока и условий хранения, информации об изготовителе и стране происхождения.

В настоящее время выявленная продукция изъята из торгового оборота и в скором времени будет уничтожена.

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