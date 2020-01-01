Мария Сыропятова Экс-владелец ЗУМКа Александр Поздеев отправится в колонию Ранее назначенный осуждённому условный срок наказания заменён реальным лишением свободы Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Поздеев

Пермский краевой суд изменил приговор Кировского райсуда Перми бывшему владельцу группы компаний «Западно-Уральский машиностроительный концерн» (ЗУМК) Александру Поздееву.

Ранее назначенный осуждённому условный срок наказания в три с половиной года заменён реальным лишением свободы в исправительной колонии общего режима. Также Поздеев лишён права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, в течение двух лет. При этом c 650 тыс. до 350 тыс. руб. сокращён штраф.

Поздеев был взят под стражу в зале суда и отправлен в СИЗО №1.

Также согласно решению Пермского краевого суда за прокуратурой Пермского края оставлено право подачи и рассмотрения гражданского иска в интересах инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району Перми о солидарном взыскании с Александра Поздеева и главного бухгалтера ООО «ЗУМК-Инжиниринг» Татьяны Староверовой материального вреда в виде не поступивших в бюджет денежных средств в сумме 20,3 млн руб.

Напомним, в августе 2021 года Кировский районный суд Перми признал виновными бывшего владельца группы «ЗУМК» Александра Поздеева и главного бухгалтера одной из её компаний Татьяну Староверову в уклонении от уплаты налогов на сумму 20,3 млн руб., а также в невыплате зарплаты сотрудникам ООО «Литмашпро-М» и ПО «ГШМ». Поздеева тогда приговорили к трём с половиной годам условно и штрафу в размере 650 тыс. руб., а Староверову — к трём годам лишения свободы условно, но она была освобождена от наказания по амнистии в честь 75-летия Победы.

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