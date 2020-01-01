В Прикамье с начала года через службу занятости работу нашли более 30 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 2020 года на рынке занятости населения Пермского края отмечается положительная динамика. Так, за 10 месяцев этого года через службу занятости нашли работу 30 825 человек, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края со ссылкой на региональное минсоцразвития.

По данным ведомства, на начало года на учёте в службе занятости состояло более 30 тыс. безработных жителей региона, а в октябре их число сократилось до 12 тыс. человек.



Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что обеспечение жителей работой — одна из основных задач региональных властей.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— К решению вопроса занятости мы подходим комплексно. Процесс поиска работы в регионе сопровождается службой занятости: важно, чтобы безработные ощущали поддержку на всех этапах, от обращения в службу и до непосредственно заключения с работодателем договора о трудоустройстве. Ещё одно важное направление — постоянная работа правительства по стимулированию компаний к созданию новых рабочих мест, в том числе с господдержкой.

Отметим, что Пермский край — единственный из регионов ПФО, где уровень безработицы уже в декабре 2020 года вышел на допандемийные показатели.

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