Аукцион по продаже акций издательства «Звезда» перенесён на март 2022 года Это уже шестой перенос сроков Поделиться Поделиться Твитнуть

Издательский комплекс «Звезда»

yandex.ru

В Федеральном агентстве по управлению госимуществом сообщили о переносе даты торгов АО «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда» с 6 декабря 2021 года на 24 марта 2022 года. Начальная цена остаётся прежней — 308,8 млн руб.

Сейчас в собственности АО находится два имущественных комплекса в Перми. Первый — на ул. Дружбы, 34, площадью 28,4 тыс. кв. м, с двумя земельными участками общей площадью 1,9 га. Второй — на ул. Бригадирской, 12, площадью 15,9 тыс. кв. м, с двумя земельными участками общей площадью 3,6 га.

По данным бухгалтерской отчётности, выручка АО «ИПК «Звезда» по итогам прошлого года составила 100,7 млн руб.

Это уже шестой перенос срока торгов. Сначала они должны были состояться 12 мая, затем 29 июня, 6 июля, 5 августа, 6 сентября и 6 декабря.

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