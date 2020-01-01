«Ростелеком» представил решения для повышения производительности труда Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Ростелеком

В ходе пресс-конференции, посвящённой цифровым решениям для повышения эффективности труда на уральских предприятиях, компания «Ростелеком» представила сервисы, помогающие крупному и среднему бизнесу цифровизовать и автоматизировать производства.

По словам директора по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Александры Лещёвой, в современных реалиях цифровизация позволяет предприятию стать более гибким, приспособленным к актуальной ситуации в экономике и конкурентоспособным в цифровом мире.

Фото: Ростелеком

«Первое, что мы хотим представить, — частные беспроводные сети PLTE. Это сервис, с помощью которого можно организовать полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени, — рассказала Александра Лещёва. — Несомненным преимуществом является то, что передача данных в закрытой сети в два раза быстрее, чем в публичных сетях, задержки в передаче информации сокращаются в четыре раза. Также такая сеть более надёжна, потому что все передаваемые данные зашифрованы и находятся в периметре предприятия. Таким образом обеспечена зашита от хакерских атак. Сеть уникальна для каждого предприятия. Она может поддерживать до 100 тыс. устройств и быть полностью интегрирована в 5G».

Также Александра Лещёва отметила, что важно не забывать про защиту внешнего и внутреннего контура производства и безопасность.

В частности, она представила решение «Умная каска», которое, благодаря встроенному в каску датчику, позволяет отслеживать местоположение и активность каждого сотрудника, вовремя реагировать на возникновение внештатных ситуаций, таких как удар, падение, продолжительная обездвиженность работника.

«Умной может быть не только каска, но и любой предмет одежды и используемое оборудование. Например, «Умный браслет», который позволяет снимать показания о состоянии здоровья сотрудника, или «Умный планшет», предназначенный для автоматизации деятельности персонала сервисных служб, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт оборудования и объектов», — пояснила она.

Кроме того, для унификации управления и защиты пользовательских устройств — смартфонов, планшетов, ноутбуков, персональных компьютеров и устройств интернета вещей — «Ростелеком» предлагает «Умное программное обеспечение». Причём все решения могут быть объединены на платформе «Цифровой рабочий» и предоставлены по принципу одного окна, обеспечивая заказчика как инфраструктурой, так и ресурсами для хранения и обработки данных по так называемой сервисной модели.

Ещё одна важная задача, которую помогает решить цифровизация, — кибербезопасность. Для многих предприятий информационная безопасность — непрофильный бизнес, и квалификация штатных сотрудников не всегда позволяет выстроить хорошую киберзащиту, что делает предприятие уязвимым для хакерских атак.

Поэтому передача информационной безопасности на аутсорсинг — вполне логичный вариант, считает Александра Лещёва.

Андрей Колесников, директор Ассоциации интернета вещей:

— «Ростелеком» считается одним из лидеров цифровизации в стране — как по набору услуг, так и по правильно выбранной стратегии. Компания выступает в партнёрстве со многими игроками рынка в промышленности и энергетике, предоставляя набор сервисов наиболее широкого спектра. Проект PLTE очень перспективный, в нём есть изящные решения, которые помогают решать технологические задачи на предприятиях и с большим «распылением» производств, и с их концентрацией на небольшой площади.

Ссылка на пресс-конференцию.

Источник: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

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