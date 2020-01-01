ООО «Торговый дом ПЗСП» предоставляет скидки на строительные материалы Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ПЗСП»

«Торговый дом ПЗСП» объявляет о сезонных скидках от 5 до 20% на ряд строительных и отделочных материалов.

Только до 30 ноября 2021 года действует скидка 15% на блоки газобетонные стеновые и «Сотаблок» D500 первой категории. Это предложение действует при покупке от 100 куб. м и 100%-ной предоплате.

При покупке гипсовой штукатурки МШ100 (упаковка 30 кг) действует скидка 20%. В результате цена — всего 200 руб. за упаковку.

Кроме того, по выгодной цене можно приобрести клей для керамической плитки и керамогранита «Камикс-14 Профи» 25 кг. Цена со скидкой — 195 руб. (вместо 215 руб.).

И это ещё не всё. На теплоизоляционные материалы «Эковер» и экструдированный пенополистирол «Пеноплекс Основа» — скидка 5%.

Акция на строительные материалы (кроме газобетонных блоков) действует до 5 декабря 2021 года.

Важно отметить: скидка на все товары действует до тех пор, пока они есть в наличии. Поэтому стоит успеть воспользоваться этим хорошим предложением от ПЗСП.

Подробнее об акции и ценах на строительные материалы можно узнать у менеджеров ООО «Торговый дом ПЗСП» по телефону 8-800-300-79-77 и на сайте td-pzsp.ru/sale_product.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.