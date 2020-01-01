«Азот» увеличил перечень выпускаемой продукции Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

В номенклатуре продукции, которую производит филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим», появился карбамидосульфат (UAS). Теперь в заводском перечне — 27 видов продукции.

Полевые испытания UAS прошли в 2021 году при поддержке агрономической службы «Уралхима» и Всероссийского научно-исследовательского института агрохимии имени Д. Н. Прянишникова. Тогда было получено экспертное заключение об эффективности использования этого минерального удобрения.

«Азот» выпускает UAS двух марок — 40:6 и 34:12. По питательным веществам в первом — 40% азота и до 6% серы, во втором — до 34% азота и до 12% серы. Для «Азота» это новый улучшенный продукт. Он может применяться под все сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения. Данный продукт подходит для основного внесения ранней весной перед посевом, также возможно применение в качестве припосевного удобрения. Дозировка определяется в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учётом агрохимических показателей почвы.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Спрос, как известно, рождает предложение. Наше предприятие совместно с другими подразделениями холдинга постоянно развивает производство и работает над выпуском новых видов продукции на основе требований рынка.

В условиях увеличенного спроса на масличные культуры потребление данного продукта имеет высокий потенциал.

По сообщению пресс-службы предприятия

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