Олеся Максименко
За ночь с улиц Перми вывезли более 3 тыс. кубометров снега
На 35% проверенных объектов выявлены нарушения
За минувшую ночь подрядчики вывезли с улиц краевой столицы более 3 тыс. куб. м снега, сообщает пресс-служба администрации Перми.
В ходе ежедневных проверок качества уборки сотрудники административно-технической инспекции выявили нарушения на 66 из 190 осмотренных объектов. В основном подрядчики ненадлежащим образом зачищали пешеходные зоны. Нарушителям поручено увеличить число рабочих и продолжить вывоз снега.
На данный момент подрядчики сосредоточились на обработке дорог противогололёдными материалами и очистке от снега парковочных карманов.
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