Олеся Максименко За ночь с улиц Перми вывезли более 3 тыс. кубометров снега На 35% проверенных объектов выявлены нарушения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшую ночь подрядчики вывезли с улиц краевой столицы более 3 тыс. куб. м снега, сообщает пресс-служба администрации Перми.

В ходе ежедневных проверок качества уборки сотрудники административно-технической инспекции выявили нарушения на 66 из 190 осмотренных объектов. В основном подрядчики ненадлежащим образом зачищали пешеходные зоны. Нарушителям поручено увеличить число рабочих и продолжить вывоз снега.

На данный момент подрядчики сосредоточились на обработке дорог противогололёдными материалами и очистке от снега парковочных карманов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.