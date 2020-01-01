Елена Синица Судебные приставы взыскали с прикамской строительной организации долг по налогам в 3 млн рублей Аргументом для погашения задолженности стало предупреждение об уголовной ответственности Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Краевое УФССП России взыскало с ООО «Реалстрой» задолженность по налогам в размере около 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что строительная организация погасила задолженность после ареста транспортных средств, принадлежащих должнику (КамАЗа, тягача и Renault). Также аресту было подвергнуто здание войсковой части, в котором располагалась организация.





Отмечается, что решающим аргументом в пользу погашения долгов стало предупреждение директора организации об уголовной ответственности.





На данный момент организация полностью рассчиталась со всеми долгами. Аресты сняты, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

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