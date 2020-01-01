Из-за ночного пожара в Перми эвакуировали 57 человек Погибших и пострадавших нет Поделиться Поделиться Твитнуть

В 02:34 22 ноября оперативному дежурному ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в здании на ул. Островского в Перми. Об этом сообщает ВЕТТА.

К месту происшествия выехали 55 человек личного состава и 17 единиц техники. Площадь возгорания составила 9 кв. м. В результате пожара погибших и пострадавших нет, эвакуированы 57 человек.

Около 04:00 пожар был ликвидирован. В настоящее время по факту ЧП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причина пожара.

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