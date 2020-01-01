Федерация перечислила Пермскому краю 238 млн руб. на лечение больных ковидом Средства пойдут на закупку медикаментов от коронавируса, выдаваемых пациентам бесплатно Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Федеральный бюджет направил в Пермский край 238 млн руб. на организацию лечения пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях. Речь идёт о бесплатной выдаче таким больным лекарств от ковида. Об этом сообщили в минздраве региона.

В ближайшее время будут заключены госконтракты на поставку противовирусных, нестероидных противовоспалительных препаратов, антибиотиков и антикоагулянтов.

Напомним, лекарства доставляются пациентам на дом выездными бригадами, осуществляющими лечение пациентов с ковидом и внебольничными пневмониями, бригадами неотложной помощи, также возможна доставка волонтёрами при соблюдении мер инфекционной безопасности.

Лекарства выдают по медицинским показаниям из расчёта на пять дней лечения, далее врачом осуществляется оценка эффективности проводимой терапии с последующей корректировкой лечения.

Всего с конца 2020 года по настоящее время на лечение в амбулаторных условиях пациентов с коронавирусом из федерального и регионального бюджетов было выделено 845 млн руб.

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