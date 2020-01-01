Депутат Геннадий Сторожев: Дефицит бюджета Перми на 2022 год нельзя снижать за счёт роста тарифов Поделиться Поделиться Твитнуть

Параметры городского бюджета на 2022 год округлённо следующие: доходы — 43 млрд руб., расходы — 46 млрд руб., дефицит — 3 млрд руб. Бюджет, по заявлению администрации, сбалансирован, напряжён и имеет социальную направленность.

Что следует отметить.

Первое. Доходы по сравнению с прошлым годом практически не выросли. Это тревожный признак, так как основная часть доходов, налог на доходы физических лиц, неуклонно приближается к насыщению, и увеличивать его в дальнейшем можно, только вводя прогрессивную шкалу подоходного налога для обеспеченных и сверхобеспеченных лиц, как это происходит во всех цивилизованных европейских странах и США. Не сомневаюсь, рано или поздно прогрессивный налог будет введён.

Второе. Дефицит бюджета, которого ещё четыре года назад городские власти могли избегать, является нормальным рабочим инструментом сведения баланса и должен разумно использоваться.

Третье. Дефицит бюджета, который подстёгивается убытками транспортной отрасли, частично компенсируется ростом тарифа на оплату проезда в общественном транспорте до 33 руб. Считаю, что сейчас, в условиях снижения экономической активности вследствие пандемии ковида, повышать «нагрузку на карман» горожан нельзя. Кроме кармана обывателя есть ещё один источник покрытия расходов на общественный транспорт — бюджет, который надо не только экономить, но и разумно тратить. Такой разумной тратой, пусть даже связанной с ростом дефицита бюджета, является увеличение дотации на общественный транспорт за счёт снижения других городских расходов.

Предлагаемое тарифное меню вряд ли способно привести к приемлемому для пользователей общественного транспорта результату, может вызвать снижение пассажиропотока и, как следствие, дополнительное снижение поступлений от продажи билетов. Считаю, что следует рассчитать возможность сохранения тарифа 26 руб. и бесплатных пересадок на длинных маршрутах.

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