QR-коды в общественном транспорте вводит первый российский регион Ограничения начинают действовать в Татарстане Поделиться Поделиться Твитнуть

С 22 ноября в общественный транспорт Татарстана нельзя попасть без QR-кода, подтверждающего вакцинацию, перенесённый ковид или медотвод от прививки, сообщает «Коммерсантъ».

Это касается межмуниципального, пригородного и городского транспорта, в том числе казанского метро. QR-коды будут проверять при продаже билетов.

В салонах также будут ходить QR-контролёры (их подготовка в регионе началась 16 ноября), в случае отсутствия QR-кода пассажиру придётся покинуть транспорт.

По словам главы Минздрава Пермского края Анастасии Крутень, QR-коды в общественном транспорте региона пока вводить на планируют, но продолжат проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм (ношение масок, регулярная дезинфекция салонов и пр.).

Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах для транспорта и ряда других общественных мест. Наличие QR-кодов станет обязательным в случае утверждения законопроектов с 1 февраля 2022 года.

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