Андрей Стрельцов «Кама» поделила очки с «Университетом» Пермская волейбольная команда в Барнауле один раз выиграла и один — проиграла Поделиться Поделиться Твитнуть

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Матчи Высшей лиги А в эти выходные пермский волейбольный клуб «Кама» провёл в гостях в Барнауле.

В первом матче мини-серии 20 ноября победу одержали гости со счётом 3:0. На следующий день хозяева, ВК «Университет», взяли реванш точно с таким же результатом.

Пермская волейбольная команда имеет в активе пять побед при семи поражениях. Следующий тур «Кама» проведёт на выезде в Магнитогорске.

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