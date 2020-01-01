Андрей Стрельцов
«Кама» поделила очки с «Университетом»
Пермская волейбольная команда в Барнауле один раз выиграла и один — проиграла
Матчи Высшей лиги А в эти выходные пермский волейбольный клуб «Кама» провёл в гостях в Барнауле.
В первом матче мини-серии 20 ноября победу одержали гости со счётом 3:0. На следующий день хозяева, ВК «Университет», взяли реванш точно с таким же результатом.
Пермская волейбольная команда имеет в активе пять побед при семи поражениях. Следующий тур «Кама» проведёт на выезде в Магнитогорске.
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