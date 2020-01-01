Сергей Данилов В пермском АО «Бастион» сменился генеральный директор Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермское АО «Бастион» (бывшее «Уралалко») сменило руководителя. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», по данным «СПАРК-Интерфакс», с 18 ноября генеральным директором общества является Алексей Костин.

Ранее этот пост, с июля 2020 года, занимал Евгений Данильченко.

АО «Бастион» производит алкогольную продукцию. До 2017 года завод назывался «Уралалко», затем был переименован в «Бастион осн.1942». С 2003 года компания входит в крупнейший алкогольный холдинг России «Белуга групп» (до 2017 года — ГК «Синергия»).

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