Андрей Стрельцов Пермская пара завоевала серебро на Гран-При во Франции Наши земляки уступили 10 баллов только другому, более именитому российскому дуэту Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская пара Юлия Артемьева и Михаил Назарычев заняла второе место в соревнованиях спортивных пар на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле. Вчерашние юниоры уверенно обошли своих соперников — американскую пару, набрав в сумме 205,15 балла.

Победителями же стала другая российская пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Их результат 216,96 балла.

Тренирует спортсменов Павел Слюсаренко. Его воспитанники во всех этапах, где они участвовали выходили в призёры. Сейчас пара претендует на выход в финал соревнований. Окончательный итоги будут известны после заключительного этапа Гран-при, который пройдет в Сочи 26-28 ноября.

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