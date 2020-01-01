Андрей Стрельцов
«Звезда-2005» заняла в чемпионате четвертое место
В заключительном матче сезона пермская команда в гостях обыграли петербургский «Зенит»
Завершился сезон в женской футбольной Суперлиге. ЖФК «Звезда-2005» по его итогам стала четвертой командой страны.
В последнем матче чемпионата пермский клуб обыграл в Санкт-Петербурге местный «Зенит» — 2:1. Оба гола в составе победительниц на счету Надежды Ильиных.
Год назад «Звезда-2005» выступила более удачно, войдя в число призёров турнира, став тогда третьей.
Чемпионом сезона, набрав 70 очков, стал московский «Локомотив». Второе место и 57 очков — у столичного ЦСКА. Тройку замкнул питерский «Зенит».
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