Сергей Данилов В Пермском крае выявлено 695 новых случаев заболевания COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 695 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

Всего же с начала пандемии в регионе выявлено 134 тыс. 535 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование, отмечают в ведомстве.

На сегодняшний день в Пермском крае, по данным регионального минздрава, в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 365 пациентов. Из них 157 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 тыс.610 человек.





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