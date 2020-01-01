Сергей Данилов Краевая прокуратура проводит прямую линию по вопросам долевого строительства Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края проведет прямую линию по вопросам долевого строительства многоэтажных домов, которые не считаются проблемными. Мероприятие состоится в понедельник, 22 ноября, в с 16:30 до 17:30, сообщают в пресс-службе ведомства.

Все желающие смогут задать вопросы в прямом эфире по номеру: 8 (342)233-56-53.

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