Сергей Данилов

Краевая прокуратура проводит прямую линию по вопросам долевого строительства

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Прокуратура Пермского края проведет прямую линию по вопросам долевого строительства многоэтажных домов, которые не считаются проблемными. Мероприятие состоится в понедельник, 22 ноября, в с 16:30 до 17:30, сообщают в пресс-службе ведомства.

Все желающие смогут задать вопросы в прямом эфире по номеру: 8 (342)233-56-53.

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