Елена Синица
В регион поступило 25,8 тыс.комплектов «Спутника V»
С начала массовой вакцинации в Прикамье доставлено более 1,32 млн комплектов вакцины от COVID-19
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В Пермский край доставлено 25 800 комплектов вакцины против коронавируса «ГамКовидВак» («Спутник V»).Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Сейчас партии вакцины распределят между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения.
По данным краевого минздрава, всего с начала массовой вакцинации в регион доставлено более 1,32 млн комплектов вакцины от COVID-19. С начала прививочной кампании в регионе привиты 1,084 млн жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 746,3 тыс. человек.
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