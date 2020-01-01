Елена Синица В выходные в Прикамье температура воздуха опустится до −7 градусов Возможны порывы ветра до 15 м/с Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В субботу в Пермском крае температура воздуха ночью опустится до −2…−7°. Днём она составит от 0 до −5°. Ветер ожидается южный, юго-западный 3-8 м/с, по югу возможны порывы до 15 м/с.

В Перми же температура воздуха ночью будет −2…−4°, днём — 0…−2°. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с, днём порывы до 13 м/с.





В воскресенье в регионе ночью похолодает до −2…−7°, днём — до 0…−5°. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с, по югу порывы до 13 м/с.

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