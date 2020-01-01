В Перми фигуристка Аделия Петросян впервые в истории женского катания прыгнула четверной риттбергер Поделиться Поделиться Твитнуть

Аделия Петросян

yandex.ru

В УДС «Молот» в эти дни проходят соревнования по фигурному катанию — пятый этап Кубка страны. Ученица Этери Тутберидзе 14-летняя фигуристка Аделия Петросян прыгнула каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа в произвольной программе.





Таким образом, Аделия стала первой спортсменкой в истории женского катания, кому удалось исполнить этот элемент на официальных соревнованиях.





Пятый этап Кубка России продолжится в Перми ещё два дня — в субботу и воскресенье.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.