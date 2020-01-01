Олеся Максименко Словения возобновила выдачу виз для россиян Заявления принимаются только через визовые центры VFS Global в РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Посольство Республики Словении в Москве объявило о возобновлении выдачи всех типов виз гражданам России с 19 ноября 2021 года.

На сайте посольства говорится, что заявления о выдаче виз будут приниматься только через визовые центры VFS Global в Российской Федерации. Ограничение связано с пандемией коронавируса.

Также россиян перед путешествием просят ознакомиться с условиями въезда на территорию Словении и правилами перемещения по стране во время пандемии.

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