Олеся Максименко В выходные более 100 домов Перми останутся без холодной воды Отключения запланированы в Мотовилихинском, Свердловском и Орджоникидзевском районах города Поделиться Поделиться Твитнуть

Компания «Новогор-Прикамье» предупреждает об отключении холодного водоснабжения в Мотовилихинском, Свердловском и Орджоникидзевском районах Перми 20 и 21 ноября.

В субботу, 20 ноября, в связи с проведением плановых ремонтных работ по адресу ул. Бумажников, 15а, с 09:00 до 16:00 холодной воды не будет в домах на улицах Бенгальской, Бумажников, Васильевской, Железнодорожной, Корсуньской, Луговой, Мозырьской, Оршанской, Пинской, Пришвина, Прохладной, Пузырёва, Ромашковой, Рябиновой, Сестрорецкой, Сиреневой, Сухумской и Яблоневой.

С 10:00 20 ноября до 10:00 21 ноября из-за аварийно-восстановительных работ на ул. Крупской, 80 холодное водоснабжение будет отсутствовать в домах на бульваре Гагарина, улицах Гайдара, Звонарёва, Красные Казармы, Крупской, Лякишева, Островского, Патриса Лумумбы, Пушкарской, Самаркандской, Сибирской, Старцева, Ушинского, Чернышевского и Юрша.

Полный список адресов опубликован на сайте ресурсоснабжающей организации.

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