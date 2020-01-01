На заседании Общественного совета при Пермской городской думе обсудили вопросы развития туризма
Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин провёл очередное заседание Общественного совета. Участники заседания рассмотрели вопросы развития туризма в Перми, сообщает пресс-служба гордумы.
Начальник профильного отдела Министерства по туризму и молодёжной политике Пермского края Светлана Климова сообщила, что в настоящий момент разрабатывается национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Общее финансирование проекта составляет 899,1 млрд руб., из них 138 млрд руб. будет направлено на поддержку инвестиционных проектов и предпринимателей в сфере туризма. Цель — развитие туристической инфраструктуры, создание качественных и доступных турпродуктов, повышение информированности, а также улучшение управления в сфере туризма.
Заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев рассказал, что создание условий для развития туризма является одной из приоритетных задач администрации города. В этом году придан серьёзный импульс всем процессам по опережающему развитию туризма.
Организована работа по взаимодействию с туристическими операторами и потенциальными инвесторами в части реализации туристических проектов, в том числе в рамках проведения стратегических сессий. Задача — поддержка частных проектов по внутреннему и въездному туризму и формирование комфортной туристической среды. Особое внимание уделяется участникам — победителям всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».
В 2021 году администрацией города в аэропорту установлены специальные туристические стойки для информирования прилетающих гостей о туристических возможностях города и Пермского края.
Привлекательность города усиливает проведение в Перми событий международного масштаба. Дягилевский фестиваль — одно из уникальных событий в мире искусства и лучший музыкальный фестиваль страны. В октябре прошёл финал всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Приволжского федерального округа. На конкурс приехало 200 финалистов авторов и производителей туристических сувениров. Администрация Перми по итогам экспертной оценки заняла первое место в номинации «Сувенир города» с городской подарочной почтовой открыткой и приглашена на суперфинал в Мордовию в декабре.
«Работа по созданию условий для развития туризма на территории города Перми продолжается и при необходимости будет скорректирована после утверждения национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — подчеркнул Виктор Агеев.
«Я продвигаю проект создания историко-архитектурного комплекса «Первогород». Какие силы надо задействовать, чтобы начать реализацию этого серьёзного проекта?» — поинтересовался почётный архитектор России, председатель правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов» Виктор Воженников.
«Прекрасные условия для строительства «Первогорода» создаёт наш проект «Зелёное кольцо». Он частично покрывает территорию «Первогорода» и создаёт возможности для его посещения. Я полагаю, что ваш проект историко-архитектурного комплекса — прекрасная тема для захода в федеральный проект на следующий год», — ответил Виктор Агеев.
Доцент кафедры туризма ПГНИУ Анастасия Фирсова пояснила, что есть некие проблемы «экскурсионных узлов»: затруднена парковка туристических автобусов, центр города слабо адаптирован для проведения инклюзивных экскурсий, отсутствует креативный подход к оформлению информационных стендов и остановок.
Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин подчеркнул, что необходимо дополнительно проработать вопрос о повышении информированности населения о мероприятиях туристической направленности в городе, потому что о событийном календаре на Инвестиционном портале знает не так много граждан.
«Нет ни одного объекта, который бы позволял посмотреть на город с высоты птичьего полёта, нет ни одной панорамной площадки для наблюдения города. Надеюсь, эту проблему мы в скором времени решим», — подчеркнула Анастасия Фирсова.
«Мне кажется, надо сделать большой акцент на экстрим-парки. Это помогает развитию не только экстремальных видов спорта, но и моды, музыки, искусства, видеоиндустрии и других креативных направлений. Это станет ещё одной точкой притяжения туристов», — отметил директор ООО «Добрый вечер» Николай Канищев.
В заключение Дмитрий Малютин отметил: «Все мнения и предложения мы зафиксировали протокольно и рассчитываем, что рекомендации Общественного совета будут учтены администрацией при разработке решений по ним».
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