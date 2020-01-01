На заседании Общественного совета при Пермской городской думе обсудили вопросы развития туризма Поделиться Поделиться Твитнуть

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин провёл очередное заседание Общественного совета. Участники заседания рассмотрели вопросы развития туризма в Перми, сообщает пресс-служба гордумы.

Начальник профильного отдела Министерства по туризму и молодёжной политике Пермского края Светлана Климова сообщила, что в настоящий момент разрабатывается национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Общее финансирование проекта составляет 899,1 млрд руб., из них 138 млрд руб. будет направлено на поддержку инвестиционных проектов и предпринимателей в сфере туризма. Цель — развитие туристической инфраструктуры, создание качественных и доступных турпродуктов, повышение информированности, а также улучшение управления в сфере туризма.

Заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев рассказал, что создание условий для развития туризма является одной из приоритетных задач администрации города. В этом году придан серьёзный импульс всем процессам по опережающему развитию туризма.

Организована работа по взаимодействию с туристическими операторами и потенциальными инвесторами в части реализации туристических проектов, в том числе в рамках проведения стратегических сессий. Задача — поддержка частных проектов по внутреннему и въездному туризму и формирование комфортной туристической среды. Особое внимание уделяется участникам — победителям всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».

В 2021 году администрацией города в аэропорту установлены специальные туристические стойки для информирования прилетающих гостей о туристических возможностях города и Пермского края.

Привлекательность города усиливает проведение в Перми событий международного масштаба. Дягилевский фестиваль — одно из уникальных событий в мире искусства и лучший музыкальный фестиваль страны. В октябре прошёл финал всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Приволжского федерального округа. На конкурс приехало 200 финалистов авторов и производителей туристических сувениров. Администрация Перми по итогам экспертной оценки заняла первое место в номинации «Сувенир города» с городской подарочной почтовой открыткой и приглашена на суперфинал в Мордовию в декабре.

«Работа по созданию условий для развития туризма на территории города Перми продолжается и при необходимости будет скорректирована после утверждения национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — подчеркнул Виктор Агеев.

«Я продвигаю проект создания историко-архитектурного комплекса «Первогород». Какие силы надо задействовать, чтобы начать реализацию этого серьёзного проекта?» — поинтересовался почётный архитектор России, председатель правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов» Виктор Воженников.

«Прекрасные условия для строительства «Первогорода» создаёт наш проект «Зелёное кольцо». Он частично покрывает территорию «Первогорода» и создаёт возможности для его посещения. Я полагаю, что ваш проект историко-архитектурного комплекса — прекрасная тема для захода в федеральный проект на следующий год», — ответил Виктор Агеев.

Доцент кафедры туризма ПГНИУ Анастасия Фирсова пояснила, что есть некие проблемы «экскурсионных узлов»: затруднена парковка туристических автобусов, центр города слабо адаптирован для проведения инклюзивных экскурсий, отсутствует креативный подход к оформлению информационных стендов и остановок.

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин подчеркнул, что необходимо дополнительно проработать вопрос о повышении информированности населения о мероприятиях туристической направленности в городе, потому что о событийном календаре на Инвестиционном портале знает не так много граждан.

«Нет ни одного объекта, который бы позволял посмотреть на город с высоты птичьего полёта, нет ни одной панорамной площадки для наблюдения города. Надеюсь, эту проблему мы в скором времени решим», — подчеркнула Анастасия Фирсова.

«Мне кажется, надо сделать большой акцент на экстрим-парки. Это помогает развитию не только экстремальных видов спорта, но и моды, музыки, искусства, видеоиндустрии и других креативных направлений. Это станет ещё одной точкой притяжения туристов», — отметил директор ООО «Добрый вечер» Николай Канищев.

В заключение Дмитрий Малютин отметил: «Все мнения и предложения мы зафиксировали протокольно и рассчитываем, что рекомендации Общественного совета будут учтены администрацией при разработке решений по ним».

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