Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 19 по 21 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Грабарь. «Туркестанские яблоки», 1920

Пермская государственная художественная галерея

С 19 ноября в Пермской художественной галерее открывается выставка «Игорь Грабарь» (6+). Игорь Эммануилович Грабарь (1871 — 1960) — особая личность для Пермской галереи. В 1925 году он приезжал в Пермь и вместе с Николаем Серебренниковым побывал на севере края, после чего первым оценил художественное и культурно-историческое значение пермской деревянной скульптуры. С галереей он дружил долгие годы, вплоть до своей смерти в 1960 году. Благодаря Грабарю в коллекцию галереи из Государственного музейного фонда поступили произведения Верещагина, Айвазовского, Поленова, Саврасова, Шишкина и многих других известных художников. Зрители увидят на выставке несколько картин самого художника; ряд произведений, поступивших в галерею из Государственного музейного фонда при содействии Грабаря; произведения, отреставрированные в Центральных художественных и научно-реставрационных мастерских им. И.Э. Грабаря; архивные фотографии Грабаря и создателей Пермской галереи; редкие документы, например, рецензию Грабаря на рукопись Николая Серебренникова о Пермской деревянной скульптуре и его переписку с Серебренниковым, а также многое другое.

С 19 ноября на сайте Operavision будет доступна опера Яноша Вайды «Воображаемый инвалид, или Кабала лицемеров» (16+). Это четвертая опера Яноша Вайды, поставленная в Венгерской государственной опере. Новая опера Вайды, основанная как на «Болезненном воображении» Мольера, так и на пьесе Михаила Булгакова о французском драматурге, включает в себя историю жизни Мольера, давая бас-баритону Андрашу Габетлеру редкую возможность сыграть двойные роли Аргана и Мольера.

19, 20 и 21 ноября в кинотеатре «Киномакс» проходит Международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «Лампа» (6+). В шорт-лист фестиваля в 2021 году вошли работы из России, Германии, Израиля, Великобритании, США, Индии и других стран. Посмотреть подробную афишу и зарегистрироваться на события фестиваля можно на сайте «Лампы».

19 ноября в 12:00 в рамках XII Международного фестиваля «Детский Петербург» можно увидеть кукольный спектакль «Чёрствые именины, или Птифуры. Дедушки» (6+ от 10 лет), премьера сезона 2020-2021. Соавторами режиссёра и художника-постановщика Анны Викторовой стали актёры Катя Ионас (автор идеи первой постановки) и Кирилл Смирнов.

19 ноября в 14:00 в Краевой библиотеке им. Горького пройдёт встреча памяти писателя, переводчика, автора более 30 книг Александра Гребёнкина (16+). На встрече будут писатели — коллеги Гребёнкина и его дочь.

С 20 ноября в Краевой библиотеке им. Горького откроются две новые книжные выставки — к 220-летию Владимира Даля «Узревший душу языка» (16+) и к 115-летию Дмитрия Лихачёва «Последний рыцарь культуры» (16+).

Выставка Ирины Андреевой «Узелки на память»

Центральный выставочный зал

С 20 ноября в Центральном выставочном зале можно увидеть выставку Ирины Андреевой «Узелки на память» (0+). Выставка представит деревенские сюжеты, воссозданные в войлоке.

20 ноября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на документальный фильм «Сальвадор Дали: В поисках бессмертия» (16+). Фильм был снят по заказу испанского фонда «Гала — Сальвадор Дали», он даёт уникальный шанс послушать интервью художника и увидеть эксклюзивные кадры, никогда ранее не демонстрировавшиеся, которые представляют Дали за работой.

Киноальманах «Вернувшиеся домой»

triumphmusic.ru

20 ноября в 18:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт премьера документального киноальманаха «Вернувшиеся домой» (12+), посвящённого пермякам, которые успешно реализовались вдали от Перми и вернулись домой. Для работы над проектом были приглашены известные пермские документалисты: Елена Филимоновых, Алексей Романов, Галина Красноборова, Сергей Лепихин, Капитолина Долгих. Мини-фильмы были собраны в единый альманах автором проекта, режиссёром Ольгой Аверкиевой.

21 ноября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на «Лебединое озеро» (12+). Классик современного танца Анжелен Прельжокаж размышляет о проблемах, волнующих людей в XXI веке: в основе его «Лебединого озера» темы больших денег, которым позволено всё, экологии и тщетности борьбы за сохранение природы.

21 ноября в 19:00 в Органном концертном зале зрителей ждёт концертная программа «Пермский композитор Михаил Кузнецов — музыка для оркестра» (6+), посвящённая памяти пермского композитора Михаила Кузнецова. Программу представит лауреат международных конкурсов Оркестр русских народных инструментов имени В.А. Салина. Прозвучат сочинения Михаила Кузнецова для оркестра: «Исторические миниатюры», «Цыганская рапсодия», две Фантазии на темы песен о любви, «Ирландские эскизы на русскую тему», «Альбом памяти» и другие.

До 22 ноября проходит XVI Пермский краевой фестиваль-конкурс «Волшебная кулиса» (0+). В шорт-лист попало 17 спектаклей от 11 театров: «Тартюф» Березниковского театра драмы, «Антигона» и «Вертинский» Театра-Театра, «Медной горы хозяйка» Пермского театра кукол и ещё одна «Медной горы хозяйка» — Коми-пермяцкого национального театра драмы, «Космос» Лысьвенской драмы, «Дикие маки» театра «Балет Евгения Панфилова», «Я вижу солнце» Пермского ТЮЗа и другие. Афишу «Волшебной кулисы» и полное описание спектаклей конкурсной программы можно найти на сайте фестиваля.

22 и 23 ноября в 19:00 на сцене ДК им. Солдатова Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана покажет балет «По ту сторону греха» (12+) по роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».

До 8 декабря в киноцентре «Премьер» можно увидеть собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века, «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас Ивнинг Сан» (18+). Режиссёр Уэс Андерсон. В ролях: Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Тимоти Шаламе, Джеффри Райт и другие.

До 12 декабря в Центре городской культуры проходит междисциплинарный выставочный и исследовательский проект Data CTRL Centre (12+), который направлен на популяризацию медиаграмотности и защиты данных в интернете. На выставке представлены работы участников проекта из Германии, Украины и России.

До 10 января 2022 года в галерее «Пермский период» проходит выставка «Собственная мысль. Тимофей Коваленко» (6+). Экспозиция посвящена выпуску персонального альбома художника, для создания которого большая часть работ, в том числе мало известных даже профессионалам, впервые собрана вместе и даёт более многомерное представление о пермском уральском мыслителе, педагоге, заслуженном художнике России.

Ежедневно на сайте проекта «Русские сезоны» можно увидеть многочисленные трансляции спектаклей, концертов и видеолекций (12+), например, видеоэкскурсию по музею театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге или запись оперы Пиччни «Богема» театра «Мюзик-Холл».

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