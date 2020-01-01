Елена Бардукова Ограничительные меры позволили снизить нагрузку на систему здравоохранения Прикамья Тем не менее отказываться от QR-кодов в регионе не планируют Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

На брифинге, посвящённом текущей эпидемиологической ситуации в Прикамье, представители краевых Роспотребнадзора и минздрава отметили, что введение жёстких ограничительных мер против коронавируса дало позитивную динамику.

О текущей ситуации в своём лечебном учреждении рассказал главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов.

«Если на пике этой волны в больнице, исходно рассчитанной на 256 коек, из которых 20 — койки реанимации, у нас лежало 286 человек и 34 пациента в реанимации, то сегодня в больнице находятся 194 пациента. В отделении реанимации — 26 человек, из которых на ИВЛ находятся 23», — сообщил Анатолий Касатов.

Он также добавил, что из 194 пациентов в кислороде нуждаются 124, тогда как на пике их было более 200. Значительно уменьшился и расход кислорода — с 5 до 2,9 тонн в сутки.

Тем не менее региональный минздрав не планирует отказываться от системы QR-кодов. По словам руководителя ведомства Анастасии Крутень, QR-коды нужны для сохранения темпов вакцинации.

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