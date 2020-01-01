Елена Бардукова В Пермском крае свернули 1,5 тыс. «ковидных» коек В штатный режим планируется вернуть четыре стационара Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 19 ноября, на брифинге, посвящённом предварительным итогам внедрения антиковидных мер, министр здравоохранения региона Анастасия Крутень сообщила, что в Пермском крае в штатный режим вернули порядка 1,5 тыс. коечных мест.

Также, по словам министра, на следующей неделе к обычному режиму работы планируется вернуть ковидные стационары в Краевой детской клинической больнице, госпитале для ветеранов войн, Городской клинической больнице №2 им. Ф. Х. Граля и хирургическом корпусе городской больницы №6.

Решение принято в связи со снижением на систему здравоохранения нагрузки, вызванной коронавирусом.

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