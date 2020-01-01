Олеся Максименко
В Прикамье зафиксировано 697 новых случаев COVID-19
За сутки коронавирус стал причиной смерти 43 жителей региона
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае было поставлено 697 новых диагнозов COVID-19.
За этот же период от коронавируса вылечились 659 жителей региона, 43 пациента умерли.
В тяжёлом состоянии в стационарах Прикамья находятся 397 заболевших, 173 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
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