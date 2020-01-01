Олеся Максименко В Прикамье зафиксировано 697 новых случаев COVID-19 За сутки коронавирус стал причиной смерти 43 жителей региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае было поставлено 697 новых диагнозов COVID-19.

За этот же период от коронавируса вылечились 659 жителей региона, 43 пациента умерли.

В тяжёлом состоянии в стационарах Прикамья находятся 397 заболевших, 173 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.