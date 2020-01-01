Елена Синица Новую улицу в Перми назовут именем Героя Советского Союза Улица Пьянкова появится в микрорайоне Бахаревка Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании Общественного совета по топонимике принято решение о наименование улицы в жилом районе Бахаревка. Улицу назовут в честь Героя Советского Союза Александра Пьянкова, сообщает пресс-служба мэрии.

«Александр Петрович Пьянков — участник боёв на Халхин-Голе и Великой Отечественной войны, летчик, командир авиационной дивизии, полковник, Герой Советского Союза. Жизненный путь нашего земляка является образцом упорства в достижении цели, мужества, воинского и трудового подвига», — отметил член Ревизионной комиссии Регионального отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Игорь Гладнев.

Также Пермская краевая общественная организацию «Союз архитекторов» выступила с инициативой установки мемориальной доски заслуженному архитектору РФ Анатолию Старкову. Её установят на фасаде здания на ул.25 Октября, 38. Здесь архитектор жил с 1989 по 2005 год.

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