Елена Синица В Прикамье в октябре годовая инфляция достигла 8,61% В целом по стране этот показатель составляет 8,13% Поделиться Поделиться Твитнуть

Годовая инфляция в Пермском крае в октябре составила 8,61%. В Приволжском федеральном округе и в России в целом инфляция также выросла и составила 8,35 и 8,13% соответственно. Об этом сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Так, темп прироста цен на продовольственные товары в годовом выражении в октябре увеличился до 10,45%. Основная причина — рост издержек производителей, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий в основных сельскохозяйственных регионах России. Наибольший вклад внесла динамика цен на помидоры и огурцы.





Темп прироста цен на непродовольственные товары в октябре в годовом выражении повысился до 10,16%. Главной причиной является ограниченное предложение отдельных товаров из-за недостаточно быстрого восстановления глобальных производственных и логистических цепочек. Наибольший вклад в увеличение прироста цен на непродовольственные товары в октябре внесла динамика цен на импортные подержанные автомобили.





Годовой темп прироста цен на услуги в октябре вырос до 3,98%. В числе причин — повышение спроса на услуги авиаперелётов по сравнению с уровнем октября 2020 года.

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