В пермское оборонное предприятие инвестируют 2 млрд рублей Средства пойдут на обновление станочного парка Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Холдинг «Технодинамика» потратит почти 2 млрд руб. на техническое перевооружение военного дивизиона ПАО «Мотовилихинские заводы» (находится в контуре «РТ-Капитал» ГК «Ростех»), об этом сообщили в пресс-службе МЗ.

В рамках второго этапа технического развития ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ), рассчитанного на 2022–2024 годы, на предприятии будет заменено шлифовальное, испытательное, контрольное оборудование, комплекс для термообработки, фрезерные горизонтальные обрабатывающие центры, лазерный станок, листогибочный пресс и пр.

В планах также приобретение оборудования, аналогов которого на производственной площадке СКБ нет, и детали изготавливаются либо на аутсорсинге, либо по другому технологическому процессу с повышенной трудоёмкостью.

«Предусмотренные мероприятия позволят нам разгрузить «узкие» места действующего производства, в том числе произвести замену изношенного специального и уникального оборудования, которое в настоящий момент не представляется возможным даже вывести на ремонт ввиду его загруженности, — рассказал генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков. — Кроме того, мы планируем возродить утраченные предприятием компетенции и заменить оборудование для производства специального инструмента, изготовление которого на аутсорсинге затруднительно».

«Первая партия оборудования уже доставлена на предприятие. В частности, в эксплуатацию принят новый ленточнопильный станок по металлу. Очередную поставку мы ожидаем в конце ноября», — отметил директор ЗАО «СКБ» Виктор Калинин.

Напомним, госкорпорация «Ростех» привлекла холдинг «Технодинамика» к управлению военным дивизионом ПАО «Мотовилихинские заводы» с марта 2020 года.

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