Мария Сыропятова Рядом с железнодорожным вокзалом Перми снесли торговый павильон Суд признал его самовольной постройкой Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рядом с железнодорожным вокзалом Пермь II (ул. Ленина, 91) демонтирован торговый павильон. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Суд признал этот нестационарный объект с точкой общепита площадью 96 кв. м самовольной постройкой.

Первоначально собственник отказался добровольно снести объект. Тогда УФССП России по Пермскому краю обязало предпринимателя уплатить сбор в размере 5 тыс. руб. Затем был составлен один протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ. Только после этого бизнесмен исполнил решение суда и демонтировал постройку.

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