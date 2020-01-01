Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Экс-солиста Пермского театра оперы и балета обвинили в изнасиловании Иван Порошин отрицает вину Поделиться Поделиться Твитнуть

Иван Порошин

Mash

Бывший танцовщик Пермского театра оперы и балета, лауреат Дягилевской премии и номинант на «Золотую маску» Иван Порошин обвинён в изнасиловании в США, куда он переехал на постоянное место жительства. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В преступлении его обвинила 16-летняя ученица балетной школы из Техаса. По её словам, Порошин приставал к ней в аризонском отеле Sonesta Suites, принудил к сексу и угрожал убить. Американская сторона утверждает, что россиянин сознался в насилии, родственники всё отрицают.

По словам сестры Ивана, Порошин только «показывал балетную поддержку». Она же заявила, что брату не предоставили ни адвоката, ни переводчика, а признание — следствие трудностей перевода.

Порошин уже находится за решёткой. Семья объявила сбор 60 тыс. долларов на частного адвоката.

По информации «Нового компаньона», инцидент произошёл около трёх месяцев назад. Суд над Порошиным должен был состояться ещё в октябре, однако неоднократно откладывался из-за эпидемической обстановки. Как сообщил нам бывший директор Пермского балета Виталий Дубровин, Порошин и его жена Наталия Макина, в прошлом тоже солистка Пермского балета, вместе с танцевальной школой, в которой они преподают, выехали в некое подобие летнего учебного лагеря, где Порошин как преподаватель перед отбоем заходил в комнаты учеников, чтобы проверить их готовность ко сну. После посещения комнаты одной из девочек и прозвучало обвинение.

По словам Дубровина, Наталия Макина говорит, что в видео, показанном по американским телеканалам, использовался грубый монтаж. На самом деле Иван Порошин свою вину не признаёт.





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