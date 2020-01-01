Олеся Максименко В двух микрорайонах Перми 19 ноября снизят параметры подачи отопления Ограничение связано с работами по наладке режимов теплоснабжения Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сегодня, 19 ноября, с 10:00 в микрорайонах Садовый и Ива-1 будут снижены параметры подачи тепла и горячей воды, сообщает «Рифей-Пермь».

Под ограничение попадают дома на улицах Агатовой, Гайдара, Грибоедова, Лякишева, Пушкарской, Сакко и Ванцетти, Сапфирной, Старцева, Уинской и Юрша.

Незначительное снижение параметров отопления может наблюдаться в центре Перми, а также в микрорайонах Городские Горки, Зелёное Хозяйство, Новоплоский и Юбилейный.

Ограничение связано с работами по наладке режимов теплоснабжения. Отопление и горячая вода в полном объёме в дома поступят в 08:30 20 ноября.

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