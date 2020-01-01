Елена Синица В феврале пассажиров Перми начнёт перевозить электробус Он будет обслуживать маршрут №50 Поделиться Поделиться Твитнуть

электробус / фото: kamaz.livejournal.com

В феврале в Пермь доставят электробус. Он будет курсировать на автобусном маршруте №50. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своём личном профиле в Instagram.

Как пояснил глава региона, на «Транспортной неделе» власти подписали соглашение о сотрудничестве с ПАО «КАМАЗ». В феврале «КАМАЗ» безвозмездно поставит в Пермь электробус и две зарядные станции.

«Тестовый запуск поможет нам понять, как батарея электробуса покажет себя в наших погодных условиях. В перспективе хотим видеть такой экологичный транспорт на улицах региона», — отметил Дмитрий Махонин.

Напомним, в Перми в 2018 году уже тестировали электробус, эксперимент был признан успешным, однако от закупок тогда отказались.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.