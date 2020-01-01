Недобросовестному подрядчику отказано в иске к Фонду капитального ремонта Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края

ООО «АудитЭнергоПроект» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» об обжаловании действий Фонда, о признании договоров действующими. Об этом сообщают в Фонде.

17 ноября по результатам рассмотрения дела по существу судом было вынесено решение в удовлетворении иска отказать.

Напомним, что Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае неоднократно направлял требования к подрядной организации ООО «АудитЭнергоПроект» о соблюдении условий договоров. Фонд требовал устранить нарушения при производстве работ и незамедлительно приступить к работе на объектах.

Однако подрядная организация не выполняла условий действующих договоров, в связи с чем Фондом было принято решение о расторжении договоров в одностороннем порядке ввиду длительного невыполнения условий.

Как пояснили представители Фонда: «В случае длительного отсутствия динамики работ на объектах при производстве работ по капитальному ремонту или наличия существующих нарушений условий заключенного договора Фонд вправе расторгнуть данный договор в одностороннем порядке и применить штрафные санкции к подрядной организации и принять меры к возврату выплаченного аванса».

Всего с данной организацией был заключен 21 договор на проведение капитального ремонта 203 видов работ в отношении 93 многоквартирных домов на территории Пермского края, договоры расторгнуты.

9 августа обществом с ограниченной ответственностью «АудитЭнергоПроект» были поданы жалобы в Управление Федеральной Антимонопольной службы по Пермскому краю об обязании Фонда капитального ремонта Пермского края принять выполненные работы по договору, который был ранее расторгнут в одностороннем порядке ввиду длительного невыполнения условий, а также приостановить повторные аукционы по выбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: Пермь, ул. Екатерининская, д.216, ул. Космонавта Леонова, д.22, ул. Краснова, д.25 на период рассмотрения жалоб.

18 августа было назначено рассмотрение данных жалоб. В результате рассмотрения, Управлением Федеральной Антимонопольной службы Пермского края принято решение о признании жалоб необоснованными. Позднее УФАС России по Пермскому краю включил ООО «АудитЭнергоПроект» в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Напомним, что Некоммерческая Организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» является исполнителем региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы утвержденной постановлением правительства Пермского края от 24 апреля 2014 г. № 288-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014 — 2044 годы, предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта».

Целями Фонда капитального ремонта являются организация и своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Пермского края.

Региональная программа формируется на основании сведений, предоставляемых органами местного самоуправления, и в соответствии с частью 5 статьи 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации. Органом, ответственным за формирование Региональной программы, является Министерство жилищно — коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края.

Действующая сегодня Региональная программа включает в себя 12 тыс. 696 домов, из которых сбор средств на общем счёте Фонда ведут 8 тыс. 464 дома, на специальном счёте — 4 тыс. 232 дома.

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