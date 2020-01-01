Госдума освободила от НДФЛ доходы многодетных семей, продавших жильё для покупки нового Поделиться Поделиться Твитнуть

Госдума 18 ноября приняла закон, освобождающий от НДФЛ доходы многодетных семей, которые продали жильё, находившееся в собственности менее пяти лет, для покупки нового.

Принятый закон освобождает налогоплательщика от уплаты налога независимо от срока нахождения жилья в собственности, если он или его супруг являются родителями не менее двух детей, не достигших возраста 18 лет. Если дети — студенты-очники, то возраст поднимается до 24 лет.

Ещё одно условие — налогоплательщик должен в календарном году, в котором была совершена продажа (или не позднее 30 апреля следующего календарного года), приобрести новое жильё.

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