Елена Синица На эскроу-счетах прикамцев находится 39 млрд рублей С начала года число таких счетов выросло до 13 тысяч Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с начала 2021 года количество эскроу-счетов увеличилось на 48%. В целом их число на 1 октября превысило 13 тыс. Об этом сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Отмечается, что с января по сентябрь сумма средств на эскроу-счетах выросла на 67% и составила около 39 млрд руб.

При этом примерно треть таких счетов уже раскрыта. Застройщикам перечислены средства дольщиков на сумму 13,3 млрд руб.

По данным на 1 октября 2021 года, между банками и застройщиками заключено 103 договора о проектном финансировании на общую сумму 53,5 млрд руб. Количество договоров с начала года выросло на 84%, а их сумма — на 75%.

Также сообщается, что в сентябре в Прикамье с использованием счетов эскроу строилось 90% нового жилья (на начало 2021 года — 73%).

В целом по России к началу октября общий объём средств на счетах эскроу составил 2,7 трлн руб. С этих счетов по завершении строительства застройщикам было перечислено 0,6 трлн руб.

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