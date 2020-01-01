Олеся Максименко Число бракосочетаний в Прикамье выросло почти на 28% Вместе с тем увеличилось и количество разводов Поделиться Поделиться Твитнуть

«Мой город — Пермь»

По данным Пермьстата, с начала 2021 года в Прикамье было зарегистрировано 12,7 тыс. браков — на 27,8% больше, чем в прошлом году, сообщает «Рифей-Пермь».

Вместе с тем более чем на 20% выросло количество разводов: 8,8 тыс. расторженных отношений с начала 2021 года против 7,3 тыс. разводов за аналогичный период прошлого года.

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