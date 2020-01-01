За три года в Перми полностью обновят трамвайные пути На средства инфраструктурного кредита также планируется построить новое депо Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевое правительство вместе с федерацией прорабатывает вопрос обновления подвижного состава и реконструкции трамвайных путей. На сегодня их протяженность более 100 км. Об этом на Транспортной неделе-2021 сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Регион уже подал заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита в размере 13,9 млрд руб.

«Рассчитываем, что наша заявка позволит получить для краевой столицы еще 50 новых трамваев. Кроме того, регион ставит перед собой задачу за 3-4 года полностью обновить трамвайные пути, — отметил Махонин. — Соответствующие проекты по реконструкции трамвайных путей также обсудили с компаниями «Трансмашхолдинг» и «Синара». Ожидаем от них предложений и будем выбирать лучший вариант с точки зрения условий и нагрузки на бюджет».

На средства льготного кредита также планируется построить в Перми новое трамвайное депо.

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